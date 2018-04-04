МТС Банк в рамках текущей стратегии развития планирует войти в топ-5 по кредитным картам в ближайшие три года. Такое заявление в интервью Банки.ру сделал председатель правления МТС Банка Илья Филатов.

«Во-первых, мы видим, что наши клиенты активно пользуются кредитными картами. Во-вторых, мы хорошо умеем оценивать платежеспособность наших клиентов на основе синергии от сотрудничества МТС и МТС Банка», — объяснил он уверенность в том, что задачу удастся реализовать.

За счет каких именно продуктов МТС Банк планирует «выстрелить» на рынке кредиток, пока не определено. По словам Филатова, рассматриваются все возможные варианты.

На текущий момент МТС Банк не занимает лидирующие позиции на рынке кредитных карт.

Согласно исследованию Тинькофф Банка, пятерку лидеров по объему портфеля кредитных карт по итогам 2017 года «закрывает» банк «Восточный» с показателем в 46,2 млрд рублей. За год его портфель прирос почти на 8 млрд рублей.

В конце декабря 2017 года МТС Банк сообщал, что драйвером роста продаж его кредитных карт стала карта «МТС Деньги Weekend». С момента ее анонсирования в августе 2017 года банк выпустил 50 тыс. таких карт со средним кредитным лимитом в размере 43,5 тыс. рублей. Заявлялось, что в целом в 2018 году МТС Банк планирует выдать более 300 тыс. кредитных карт, увеличив тем самым продажи втрое по сравнению с 2017 годом.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru

