В Воронеже завершено расследование уголовного дела в отношении «телефонных» мошенников, которые обманывали пенсионеров, обещая денежные выплаты за утерянный в 90-е годы банковский вклад. Об этом сообщается на сайте МВД.

В ходе следствия установлено, что обвиняемые — 24-летний уроженец Брянской области и двое его приятелей, граждане Узбекистана, — незаконно приобрели базы данных с указанием домашних телефонов граждан России, сим-карты разных операторов, банковские карты и несколько сотовых телефонов. Мошенники звонили пожилым людям, представлялись банковскими работниками и сообщали о положенной денежной выплате за утерянный в 90-е годы банковский вклад. Злоумышленники уверяли, что денежные средства перечисляются только на банковский счет. Они просили потерпевших проследовать к ближайшему банкомату и по сотовому телефону диктовали ряд операций, которые необходимо было совершить.

Таким способом мошенники завладели денежными средствами десяти пенсионеров на общую сумму около 1 млн рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили лиц, причастных к противоправной деятельности. Кроме того, в ходе предварительного следствия стало известно, что участники преступной группы причастны к аналогичным мошенничествам в 11 субъектах РФ.

В настоящее время всем пострадавшим воронежцам в полном объеме возмещен материальный вред.



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Железнодорожный районный суд Воронежа.

