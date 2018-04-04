Министерство финансов РФ в период с 6 апреля 2018 года по 8 мая 2018 года закупит валюту на сумму 240,7 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минфина в среду.

Эта сумма в 1,25 раза больше мартовского объема покупки (192,5 млрд рублей).

В сообщении министерства отмечается, что ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, в апреле прогнозируется в размере 253,8 млрд рублей. При этом по итогам марта «суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов» было отрицательным, составив минус 13 млрд рублей.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составляет 240,7 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 6 апреля 2018 года по 8 мая 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 11,5 млрд рублей», — говорится в сообщении.

К совершению операций покупки иностранной валюты Минфином будет привлекаться Банк России. Каждый рабочий день в течение указанного периода ЦБ будет заключать сделки покупки иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня.