С 4 апреля 2018 года более 360 тыс. клиентов электронной площадки B2B-Center могут в течение суток получить до 2 млн рублей для нужд бизнеса, в том числе. Услуга стала возможной благодаря партнерству B2B-Center с онлайн-сервисом «Альфа-Поток», где малый бизнес кредитует не банк, а физические лица.

Условия займов: 24% годовых без скрытых комиссий на срок от одного дня до шести месяцев. При этом залог и поручители не нужны, а кредитование осуществляется полностью через интернет, говорится в сообщении компании B2B-Center.

По словам Андрея Бойко, коммерческого директора B2B-Сenter, это новый формат привлечения денежных средств для поставщиков, принимающих участие в закупках. Главный плюс – это простота и скорость привлечения денег для клиентов.