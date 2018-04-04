Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) рассчитывает до конца этого года в рамках национальной гарантийной системы оказать малым и средним предпринимателям поддержку на сумму в размере 260 млрд рублей.

Как следует из доклада Александра Бравермана, объем финансирования представителей малого и среднего бизнеса в рамках национальной гарантийной системы должен составить порядка 260 млрд рублей к концу 2018 года. В 2017 году объем аналогичного финансирования составлял 233,8 млрд рублей.

При этом Браверман отметил, что только 5% россиян хотят открыть свое дело. Для сравнения он привел Грецию, где число таких людей составляет 24% и Испанию, где 27% граждан хотят открыть свое дело, сообщает ТАСС .

Глава корпорации подчеркнул, что пока бизнес «приходится вести за руку», и эту ситуацию необходимо менять. По мнению Бравермана, в этом может помочь электронный сервис по поддержке предпринимательства «Бизнес- навигатор МСП», разработанный Корпорацией МСП.