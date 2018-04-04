За прошедшие сутки курс биткоина снизился на 6,44% и теперь составляет 6,924 тыс. долларов. Капитализация крупнейшей криптовалюты - 117,4 млрд долларов. Таковы данные СoinМarketСap на 18.00 по мск.

Ethereum продолжает опускаться в цене. За 24 часа он снизился на 6,78% до 0,377 тыс. долларов. Капитализация второй криптовалюты составляет 37,2 млрд долларов.

Курс ripple упал еще на 7,2% за сутки. Он составляет 0,501 долларов при капитализации 19,5 млрд долларов.

Bitcoin cash снизился на 7,86% за прошедшие 24 часа и сейчас его курс составляет 0,652 тыс. долларов. Капитализация криптовалюты - 11,1 млрд долларов.

Курс litecoin - 0,117 тыс. долларов. Таким образом, он снизился на 6,58% за сутки. Капитализация криптовалюты составляет 6,5 млрд долларов.

Общая рыночная капитализация криптовалют - 258,6 млрд долларов.