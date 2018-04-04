Проект Bancor представил мобильный кошелек, позволяющий осуществлять децентрализованную конвертацию различных криптотокенов. Bancor Wallet поддерживает 75 различных цифровых активов, количество которых будет постепенно увеличиваться.

Компания поясняет, пользователям Bancor Wallet теперь не придется прибегать к услугам централизованным площадок, где присутствуют торговые спреды и комиссии. Новое решение позволяет контролировать приватные ключи и обменивать криптоактивы децентрализованно посредством смарт-контрактов, сообщает ForkLog .

Кроме того, пользователи смогут покупать токены при помощи кредитных и дебетовых карт и затем обменивать их на любой токен, поддерживаемый Bancor Network, а также на другие популярные криптовалюты, включая Ethereum и EOS.