На текущий момент 200 сервисами из Магазина приложений для малого бизнеса пользуются более 50% владельцев касс Эвотор. Приложения дополняют функционал кассы и позволяют настраивать ее под задачи бизнеса.

Также через с помощью приложений можно подключить расчетно-кассовое обслуживание или пройти скоринг и получить кредит, получать дополнительный доход, участвуя в акциях системы «Золотая касса» или принимая платежи за мобильную связь, ЖКХ и другие услуги.Часть приложений предоставляется бесплатно, другие можно купить или оформить на них подписку после тестового периода, говорится в сообщении компании.

Магазин приложений работает по принципу открытой архитектуры: к платформе Эвотор может присоединиться любой разработчик и разместить в нем свое приложение. При этом они устанавливают цены приложений, развивают и дорабатывают свои продукты, оказывают поддержку от настройки до решения возникающих вопросов. На платформе developer.evotor.ru уже свыше 1000 участников.

Аналогичную платформу для своих клиентов разворачивает оператор фискальных данных «Платформа ОФД».

По словам Андрея Романенко, генерального директора Эвотор, современная кассовая техника по возможностям сопоставима со смартфонами и компьютерами, к которым все давно привыкли. В 2018 году в рамках второй волны реформы 54-ФЗ на онлайн-кассы должны перейти порядка 1,5 миллионов предпринимателей, которые оценят новые технологии по автоматизации, ранее доступные только крупному бизнесу.