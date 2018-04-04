В 2017 году российские банки выдали малым и средним предприятиям 6,1 трлн рублей кредитов — это на 15% больше, чем в 2016 году, говорится в исследовании рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»), посвященном кредитованию малого и среднего бизнеса (МСБ). Сектор демонстрирует рост впервые с 2013 года, объем выдачи — самый крупный за три года, однако докризисных значений кредитование МСБ в России все еще не достигло: по итогам 2013 года МСБ было выдано 8,1 трлн рублей кредитов.



Если опираться на данные ЦБ, кредитный портфель МСБ в российском банковском секторе сокращается четвертый год подряд: минус 7% по итогам 2017 года (до 4,2 млрд). Но RAEX считает, что отрицательная динамика обусловлена изменениями в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства в августе 2017 года. Из-за этого более 600 тыс. организаций, часть из них с кредитной нагрузкой, перестали считаться субъектами МСБ. Если бы не это обстоятельство, кредитный портфель впервые с 2014 года тоже вырос бы — до 4,9 трлн рублей, подсчитали авторы исследования. Объем кредитного портфеля меньше объема выдаваемых кредитов из-за преобладания на рынке МСБ кредитов сроком до одного года.

Исследование основано на официальной статистике ЦБ, результатах анкетирования банков, а также углубленных интервью с участниками рынка кредитования МСБ (опрошены представители 47 банков).

Главная причина восходящего тренда на рынке кредитования малого и среднего бизнеса — снижение процентных ставок по кредитам для этой категории предприятий. Средневзвешенная ставка по долгосрочным займам в этом секторе за год снизилась с 14,2% до 10,9%, для краткосрочных (до одного года) — с 14,8% до 12,4%.

Кроме того, в 2017 году доступ к уже действующей госпрограмме по кредитованию МСБ (под 6,5% годовых) получили индивидуальные предприниматели. Наконец, правительство утвердило новую программу, по которой кредиты предприятиям МСБ, работающим в приоритетных отраслях, будут субсидировать из федерального бюджета под 6,5% годовых (сейчас реальные ставки льготных кредитов составляют 9,6—10,6% — льготная ставка плюс маржа банка в размере 3—4 п. п.). К приоритетным отраслям относятся сельское хозяйство, обрабатывающие производства, строительство, транспорт, связь, туризм, здравоохранение и утилизация отходов.

По данным RAEX, вырос не только объем кредитования, но и число поданных и одобренных заявок на кредиты МСБ. Первый показатель растет в полтора раза второй год подряд (исходя из опроса, проведенного рейтинговым агентством среди банков), а число фактически заключенных договоров по итогам 2017 года также выросло в полтора раза после снижения годом ранее.