Судебные претензии «Роснефти» к АФК «Система» не привели к оттоку средств МТС Банка и не повлияли на его бизнес. Об этом в интервью Банки.ру рассказал председатель правления МТС Банка Илья Филатов.

«Для меня это крайне удивительный опыт, но в этот период клиентская база показала себя очень стабильно, оттока средств мы не заметили. Благодаря этому мы убедились, что та модель бизнеса, которую мы используем, правильная», — сказал Филатов.

Напомним, в конце 2017 года «Роснефть» достигла мирового соглашения с АФК «Система», являющейся мажоритарным акционером МТС Банка. В рамках судебных претензий «Роснефти», «Башнефти» и Башкирии к АФК «Система» и ее дочернему АО «Система-Инвест» истцы требовали взыскать с ответчиков убытки, причиненные ими «Башнефти» при ее реорганизации в 2014 году. «Система» до конца 2014 года являлась владельцем контрольного пакета акций «Башнефти».