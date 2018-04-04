Фанаты криптовалют во время ЧМ-2018 теперь могут рассчитаться за гостиницу в Калининграде биткоинах. Это стало возможным благодаря партнерству сети апарт-отелей Apartments Malina с онлайн-платежной системой Free-Kassa.

По словам менеджера сети Анны Субботиной, болельщиков должна быть возможность оплачивать услуги с помощью этой инновационной технологии. Также, есть надежда, что такому примеру последуют и другие отели.

Как сообщает Hi-Tech Mail.Ru , система Free-Kassa сотрудничает с Петербургским Социальным Коммерческим Банком (PSCB). Возможно, Санкт-Петербургские отели также подключатся к инициативе.