Райффайзенбанк объявил финансовые результаты за 2017 год по МСФО. Как уточняется в релизе банка, показатели могут отличаться от данных по России в финансовом отчете Raiffaisen Bank International AG в связи с разницей, возникающей при консолидации и пересчете показателей в евро.

Чистая прибыль Райффайзенбанка по итогам 2017 года составила 29,143 млрд рублей, увеличившись на 25,2%. Из релиза банка следует, что такой результат достигнут благодаря существенному снижению расходов на досоздание резервов, росту чистого комиссионного и чистого процентного дохода. В частности, чистый комиссионный доход вырос на 15,7% до 16,352 млрд рублей. Чистый процентный доход до вычета резервов под обесценение кредитного портфеля достиг почти 45,094 млрд (плюс 6,14%).

Показатель рентабельности капитала (ROE) после налогообложения составил 25,1% (плюс 3 процентных пункта относительно 2016 года).

Активы банка на 31 декабря 2017 года составили около 842,846 млрд рублей (плюс 11,8% в годовом выражении).

Кредитный портфель вырос на 13,6% до 567,021 млрд рублей. В том числе портфель кредитов крупному бизнесу увеличился на 6,5% до 292,639 млрд, среднему бизнесу — на 54,2% до 35,938 млрд, малому и микробизнесу — на 26,8% до 17,819 млрд. «По мере улучшения российской экономики и роста спроса корпоративных клиентов на кредитные продукты мы увеличили объемы кредитования корпоративного сегмента», — отметил председатель правления Райффайзенбанка Сергей Монин.

Розничный кредитный портфель вырос на 17,9% до 220,625 млрд рублей. Как уточняется, основными направлениями роста розничного портфеля стали ипотечные кредиты (плюс 34,3% до 95,533 млрд рублей) и необеспеченные кредиты (плюс 16,8% до 103,325 млрд).

В банке подчеркивают, что рост кредитного портфеля сопровождался улучшением качества активов: доля индивидуально обесцененных кредитов в кредитном портфеле до вычета резервов снизилась на 2 п. п. до 4,5%, доля кредитов с просрочкой более 90 дней — на 0,5 п. п. до 3,1%.



Объем средств клиентов увеличился по сравнению с 2016 годом на 17,3% до 642,53 млрд рублей. Объем средств на счетах и депозитах юридических лиц вырос на 24,8% до 198,62 млрд, на счетах и депозитах физических лиц — на 11,5% до 394,998 млрд, на счетах малого и микробизнеса — на 44% до 48,081 млрд.

Собственные средства банка увеличились за год на 0,6% до 116,559 млрд рублей. В 2017 году банк выплатил дивиденды на общую сумму более 28,885 млрд.



Общая достаточность капитала по «Базелю III» на 30 декабря 2017 года составила 24,7% (минус 1,6 п. п. в годовом выражении).

Коэффициент достаточности капитала Н1.1 на 1 января 2018 года — 9,9% (установленный ЦБ РФ нормативный минимум без учета надбавок к капиталу — 4,5%), значение Н1.2 было равно 10,6% (нормативный минимум — 6%), показатель Н1.0 достиг 13,3% (нормативный минимум — 8%).

