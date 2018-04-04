На открытии торгов ожидаем несущественного снижения российского рынка вслед за фьючерсами на американские, европейские фондовые индексы (- 0,2-0,4%) и индекс MSCI развивающиеся рынки (-0,7%). При этом китайские индексы торгуются в небольшом плюсе в 0,3%, несмотря на публикацию списка в 1300 различных наименований китайских товаров, в отношении которых США введут заградительные пошлины при импорте. На этом фоне азиатские инвесторы поддержат компании Китая, которые ориентированы на внутренний спрос. К тому же власти КНР разрешили иметь в семье двух детей вместо одного, что уже через несколько лет увеличит потребности Китая как минимум в 2 раза. Поэтому в долгосрочной перспективе китайские компании получат поддержку мировых инвесторов.

При этом доллар укрепился к евро благодаря сообщению GM и Ford о росте продаж автомобилей, что улучшает ожидания инвесторов в увеличении потребительской активности населения. В свою очередь, это даст сигнал ФРС США о повышении процентной ставки. Однако теперь когда США дали развернутый ответ Китаю, инвесторы ожидают не менее расширенный ответ китайских властей на действия США. Соответственно это приводит к укреплению доллара против мировых валют, что объясняется широкой долей участия доллара в мировых расчетах, а также желанием инвесторов застраховаться от торговой войны между США и Китаем. На этом фоне рубль ослабнет. При этом, против доллара сыграет слабый прогноз от ADP по новым рабочим местам в США, но тема с торговой войной будет на первом плане.