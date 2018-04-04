Международное террористическое подполье уже на высоком уровне овладело современными информационными технологиями и активно использует криптовалюты, а также расширяет связи среди хакеров, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.



«Речь идет не только об агрессивных агитации и вербовке в Интернете, где функционируют более 10 тысяч сайтов и сотни тысяч их аккаунтов в соцсетях. Я также имею в виду масштабное использование средств шифрованной интернет-коммуникации, электронного банкинга и криптовалют, схемы удаленного управления террористической деятельностью и ее финансирования», — сказал Бортников на открытии Московской конференции по международной безопасности, передает РИА Новости.

По его словам, террористы постоянно расширяют свои связи в хакерском сообществе и организуют собственные подразделения.