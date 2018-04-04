Банк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка АВБ. Функции временной администрации по управлению финучреждением с 5 апреля возложены на УК ФКБС, сообщили в пресс-службе Центробанка.



«Банк России утвердил план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства акционерного общества «Автовазбанк» (АО «Банк АВБ») (регистрационный номер 23). В рамках реализации плана участия Банка России на ООО «УК ФКБС» с 5 апреля 2018 года возложены функции временной администрации по управлению АО Банк АВБ. Предусмотренные планом участия Банка России меры обеспечат бесперебойную деятельность банка по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств», — говорится в релизе.