Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство «Яндекс.Маркета» и Сбербанка о создании совместного предприятия, следует из материалов ведомства.



«ФАС России рассмотрела ходатайство публичного акционерного общества «Сбербанк России» и общества с ограниченной ответственностью «Цифровые активы» о приобретении прав блокирования определенных решений органов управления, позволяющих определять условия предпринимательской деятельности общества с ограниченной ответственностью «Яндекс.Маркет» и общества с ограниченной ответственностью «Яндекс.Маркет Лаб», поданное 26 февраля 2018 года за № 28798-ДСП/18 в соответствии со статьей 28 Закона о защите конкуренции, и установила, что сделка, заявленная в указанном ходатайстве, не приведет к ограничению конкуренции», — говорится в сообщении.





