В рамках расширения российско-китайского сотрудничества Экспобанк добавил в линейку валютно-обменных операций – китайский юань.
По словам руководителя направления ВЭД, Елены Толкачевой (Экспобанк): «Теперь любой турист, прибывший в Новосибирск из Пекина, других городов КНР, сможет выгодно и комфортно обменять юань на рубль, доллар, евро и получить обслуживание на китайском языке».
Выгодный курс и всесторонняя поддержка опытных специалистов будет помогать клиенту чувствовать себя уверено при совершении финансовых операций. Это является актуальной тенденцией российско-китайского сотрудничества.
В настоящее время услуга предоставляется только в отделениях Новосибирска.
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