По словам руководителя направления ВЭД, Елены Толкачевой (Экспобанк): «Теперь любой турист, прибывший в Новосибирск из Пекина, других городов КНР, сможет выгодно и комфортно обменять юань на рубль, доллар, евро и получить обслуживание на китайском языке».

Выгодный курс и всесторонняя поддержка опытных специалистов будет помогать клиенту чувствовать себя уверено при совершении финансовых операций. Это является актуальной тенденцией российско-китайского сотрудничества.