Компания «Центр займов 365», ранее имевшая статус микрофинансовой организации (МФО), выселяет из квартиры должницу и троих несовершеннолетних детей на основании сопутствовавшего займу соглашения об отступном с открытой датой. Делом уже заинтересовался Следственный комитет РФ, а ЦБ планирует ужесточить условия работы с займами под залог недвижимости, пишет «Коммерсант».



О том, что их семью выселяют из квартиры, сообщила в сети Facebook Юлия Каплун. Она пояснила изданию, что ее мать Галина Моисеева оформила заем на сумму 1,35 млн рублей сроком на год в МФК «Центр займов 365» под залог квартиры. По словам собеседника, знакомого с ситуацией, при заключении договора было подписано соглашение об отступном, в котором отсутствовала дата. Спустя три месяца заемщик не внесла очередной платеж. По словам Моисеевой, уведомлений о расторжении договора, изъятии квартиры она не получала. О том, что квартира продана за 1,9 млн рублей при кадастровой стоимости 5,29 млн рублей, она узнала от представителя нового собственника.

Юрист «Центра займов 365» Георгий Поляков утверждает, что деятельность компании законна. «С заемщиком было подписано соглашение об отступном с отлагательным условием на три месяца, — поясняет он. — Жителями квартиры написаны заявления, в которых они собственноручно указали, что знают о заключенных договорах и соглашении об отступном и обязуются в случае перехода права собственности сняться с регистрационного учета и выселиться из квартиры в течение семи дней».



По словам юриста, регистрация перехода права собственности на квартиру оформлялась на основании доверенности единственного владельца — Галины Моисеевой. Сама она не отрицает, что неоднократно посещала компанию, подписывая различные документы, однако была убеждена, что они нужны лишь для оформления обременения.

По мнению экспертов, действия «Центра займов 365» не совсем законны. При дефолте кредитор вправе обратиться в суд, который, в случае если квартира не является единственным жильем, может обратить на нее взыскание, указывает главный исполнительный директор МФК «Домашние деньги» Андрей Бахвалов. «Отступное может быть подписано только после возникновения просрочки с обязательным указанием текущей даты, — продолжает он. — Однако, согласно статистике, лишь 15% заемщиков внимательно изучают документы».

Вопросы к таким сделкам есть и у Следственного комитета России (СК РФ). На сайте СК РФ по Московской области 3 апреля появилось сообщение о проведении доследственной проверки по данному случаю, которую взял под контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. В ЦБ изданию сообщили, что для обеспечения защиты граждан подготовлен законопроект, согласно которому ипотечные кредиты и займы смогут выдавать исключительно поднадзорные Банку России организации или определенные АИЖК.