Компания «Диасофт» выступила генеральным партнером церемонии и была отмечена дипломом как признанный партнер ведущих российских банков в масштабных проектах автоматизации регуляторной отчетности на базе промышленного решения FLEXTERA BI .

Для получения награды на сцену был приглашен Николай Макаревич, исполнительный директор бизнес-направления «Решения BI и Отчетность» компании «Диасофт». Получив диплом, Николай сказал: «Я хочу поблагодарить всех участников наших проектов по направлению BI, коллег из банков, а также мою команду. Я испытываю гордость, когда вижу удовлетворенность заказчиков результатами проектов. Понимание, какую сложную работу мы делаем и что делаем ее хорошо, дает заряд энергии и силы для достижения новых целей. Много проектов впереди, особенно в свете перехода на формат XBRL в подаче обязательной отчетности. И мы готовы направить накопленные компетенции и опыт во благо развития всей финансовой сферы, включая реализацию проектов для НФО и других организаций, которым нужен надежный партнер в процессе взаимодействия с Банком России».

2017 год стал для «Диасофт» знаковым с точки зрения количества и масштаба проектов по автоматизации систем отчетности на базе платформы FLEXTERA BI. В течение года команда завершила проекты в ВТБ24 (сегодня – ВТБ) , Международном инвестиционном банке , МТС Банке и т.д. Успехи не остались незамеченными: эти проекты были неоднократно удостоены ведущих отраслевых наград не только в России, но и за ее пределами. Так, в декабре 2017 года «Диасофт» и розничный бизнес банка ВТБ стали победителями международной премии Banking Technology Awards 2017 в категории Best Use of RegTech, став лучшими в соревновании с лидирующими финансовыми компаниями и отраслевыми игроками мирового IT-рынка.

О премии «Финансовая сфера»

Премия инноваций и достижений финансовой отрасли была учреждена деловым журналом «Банковское обозрение» в 2012 году.

Целями и задачами премии является поиск ярких, инновационных и прогрессивных подходов к стандартному набору финансовых инструментов и привлечение к ним внимания профессионального сообщества.

Объектами премии являются банковские и финансовые продукты, решения, методы их внедрения и их создатели, причем как самостоятельно представленные на рынке, так и предназначенные для банков и финансовых компаний.

В I квартале 2018 года мероприятие посетили около 300 гостей, банкиров и представителей IT-бизнеса. Победителей в 14 номинациях определял Экспертный совет, состоящий из 80 экспертов, аналитиков, банкиров и представителей инфраструктуры российского финансового рынка.

