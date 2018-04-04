«Одноклассники» первыми из российских социальных сетей запустили возможность пополнить счет мобильного телефона. Об этом сообщается на сайте соцсети .

Специальное приложение соцсети действует в веб-версии, мобильном браузере, а также в «Одноклассники» на iOS и Android. Функция доступна для абонентов любых российских операторов мобильной связи. На момент запуска Одноклассники не берут комиссию за зачисление средств.

Приложение для пополнения счета мобильного телефона доступно на витрине сервисов и скидок, которая появилась в соцсети в конце 2017 года и где владельцы сервисов размещают специальные предложения, рекомендуемые пользователям в ленте новостей.