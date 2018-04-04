Мошенники часто маскируют финансовые пирамиды под видом ICO (компаний по привлечению средств на стартап в криптовалюте), рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.



«Значительная часть финансовых пирамид действительно маскируется под ICO. Это в первую очередь не российская, это международная проблема, связанная еще и с тем, что фактически идет оказание трансграничных псевдофинансовых услуг», — сказал Лях.

При этом в ЦБ сообщили, что пока не готовы назвать цифры ущерба.