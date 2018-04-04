Обязательства банка «Мастер-Капитал», у которого ЦБ 20 февраля отозвал лицензию, превышают величину его активов более чем на 1 млрд рублей. Такие данные финансового обследования приводятся в «Вестнике Банка России».



Так, активы банка оцениваются в 1,535 млрд рублей против 2,879 млрд в его бухгалтерском балансе на отчетную дату. В том числе чистая ссудная задолженность, как свидетельствуют данные обследования, равна 1,208 млрд, а не 2,55 млрд рублей.

Обязательства банка составляют 2,542 млрд рублей. Согласно данным бухгалтерского баланса банка, подтвержденным по итогам обследования, объем средств клиентов, не являющихся кредитными организациями, составляет порядка 2,322 млрд рублей, в том числе объем средств физических лиц (включая индивидуальных предпринимателей) — 1,473 млрд.