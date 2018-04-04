Шансы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) получить от бывшей совладелицы банка «БФГ-Кредит» Тамары Хорошиловой 750 млн рублей, которые, по мнению агентства, были выведены из банка незадолго до отзыва лицензии, стремительно снижаются. Арбитражный суд Чеченской Республики признал Тамару Хорошилову банкротом, пишет «Коммерсант».



Банкротство инициировал ее бывший муж Александр Ремезов, до апреля 2011 года возглавлявший МОЭК. Из судебного акта следует, что долг возник в результате займа на 250 млн долларов, эти средства Хорошилова 20 сентября 2012 года взяла у Александра Ремезова под 12% годовых и должна была вернуть до 20 марта 2017 года. В подтверждение в суд были представлены расписка о получении денег, а также решение Гудермесского горсуда Чечни от 8 сентября 2017 года, взыскавшего с Хорошиловой сумму долга, процентов и неустойки.

Хорошилова, в свою очередь, заявила суду, что полученные средства были потрачены ею в том числе на приобретение доли в банке «БФГ-Кредит». На данный момент возможность вернуть заем у нее отсутствует, из имущества имеется 6,4 млн рублей на счетах в банках, доля в «БФГ-Кредит» в размере 19,5%, квартира и два машино-места в Москве. В итоге арбитражный суд пришел к выводу о невозможности применения в отношении должника реструктуризации долгов и 1 февраля ввел процедуру реализации ее имущества сроком до 5 июля. Требования кредитора были переведены в рубли и включены в реестр в размере 29,046 млрд рублей.

Банкротство Тамары Хорошиловой может повлиять на судьбу требований Агентства по страхованию вкладов, которое сейчас как конкурсный управляющий банка «БФГ-Кредит» оспаривает совершенную незадолго до отзыва лицензии выдачу из банка 750 млн рублей наличными Хорошиловой. В АСВ сообщили, что рассмотрение их иска сейчас приостановлено в связи с назначением почерковедческой экспертизы.

«В случае признания судом недействительной банковской операции по выдаче наличных денежных средств требования банка будут предъявлены для их включения в реестр требований кредиторов Тамары Хорошиловой», — добавили в АСВ. О других возможных претензиях к Тамаре Хорошиловой в агентстве пока не говорят, ссылаясь на то, что проверка обстоятельств банкротства банка еще не завершена. Кроме того, Следственный комитет России сейчас расследует уголовное дело о выводе из банка 2,3 млрд рублей.

Юристы сходятся во мнении, что шансы АСВ получить что-то от Хорошиловой стремятся к нулю, учитывая, что она признана банкротом и размер требований АСВ составляет около 5% от требований первого кредитора.