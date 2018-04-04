Спикеры и участники круглого стола обсудят, станут ли инвестиции в фондовый рынок альтернативой вкладам.
9 апреля крупнейший финансовый портал Рунета Банки.ру и Национальное рейтинговое агентство (НРА) проведут круглый стол на тему «Из вкладчиков в инвесторы? Что ждет банковские вклады и станут ли инвестиции в фондовый рынок массовым продуктом». Эта встреча продолжит серию совместных мероприятий Банки.ру и НРА под общим названием «Вся правда о деньгах», ставшую площадкой для обсуждения самых острых проблем финансового рынка.
В начале февраля ЦБ в очередной раз понизил ключевую ставку, что вызвало новый виток снижения доходности вкладов. В феврале максимальная процентная ставка в десяти крупнейших кредитных организациях упала до исторического минимума — 6,91%. На фоне падающих ставок по банковским вкладам россияне наращивают объем инвестиций в облигации. Например, только в ПИФы с начала года инвесторы вложили более 23 млрд рублей. А число индивидуальных инвестиционных счетов, открытых россиянами, за прошлый год выросло в полтора раза. К середине марта 2018 года, по оценке Мосбиржи, их уже больше 319 тыс.
Основные вопросы для обсуждения спикерами и участниками круглого стола:
- Действия ЦБ по снижению ключевой ставки. Прогнозы.
- Влияние группы госбанков и санируемых банков на рынок вкладов.
- Динамика депозитных ставок и поведение клиентов в меняющихся условиях.
- Станут ли инвестиции в фондовый рынок альтернативой вкладам.
- Что мешает инвестиционным инструментам стать массовыми продуктами.
- Банки как канал продажи инвестиционных продуктов.
Участие в качестве спикеров подтвердили:
- заместитель генерального директора ИК «Финам» Ярослав Кабаков;
- управляющий директор по розничным продуктам Абсолют Банка Антон Павлов;
- генеральный директор компании «Регион Инвестиции» Дмитрий Тонкогубов;
- директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин;
- исполнительный директор, руководитель департамента по управлению инвестициями УК «Уралсиб» Иван Фоменко;
- заместитель председателя правления, руководитель корпоративно-инвестиционного блока Совкомбанка Михаил Автухов;
- заместитель генерального директора по развитию клиентского бизнеса ИК «Велес Капитал» Алексей Бушуев;
- руководитель направления дирекции по продуктам розничного бизнеса "Альфа-Банка" Светлана Филиппова.
Также ожидается подтверждение от спикеров из ряда крупных банков, управляющих компаний и профильных ассоциаций.
Модераторами круглого стола выступят главный редактор портала Банки.ру Наталья Романова и президент НРА Виктор Четвериков.
К участию в качестве слушателей приглашаются представители банков, управляющих компаний, брокеров и профильных СМИ. Отметим, что участие в круглом столе для слушателей бесплатное, но количество мест ограниченно.
Регистрация по e-mail pressa@banki.ru.
Дополнительная информация по телефону (495) 739-5255, доб. 442.
Вопросы спикерам можно прислать на адрес pressа@banki.ru.
Круглый стол пройдет в зале «Брюсов» гостиницы «Метрополь». Адрес: Москва, Театральный проезд, д. 2.
Регистрация участников — с 10:30. Начало мероприятия — в 11:20.
Комментарии: 1
И пусть спикеры не забудут сообщить как сказочно разбогатели акционеры банков "Банк Москвы", "ФК Открытие" и "Прпомсвязьбанка".
Акции этих банков свободно торговались на Московской бирже.