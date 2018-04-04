КБ «Кубань Кредит» подал заявление в Арбитражный суд Краснодарского края о признании банкротом НАО «Футбольный клуб «Кубань», говорится в материалах суда. Дата рассмотрения заявления о банкротстве не определена, передает РАПСИ .

Суд 20 апреля рассмотрит заявление инспекции ФНС № 4 о банкротстве ФК «Кубань».

Ранее рассмотрение заявления было отложено для проведения сторонами сверки расчетов. Суд предложил Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» (Нижний Новгород) представить информацию о кандидатуре управляющего из числа своих членов. В заявлении налоговая инспекция ссылается на долг клуба перед ней в размере 288,4 млн рублей.

Арбитраж в октябре 2017 года оставил без изменения определение о запрете акционерам НАО «Футбольный клуб «Кубань» либо соответствующему органу ФК проводить реорганизацию клуба в любых формах, кроме преобразования.

Ходатайство о принятии обеспечительных мер в рамках дела о банкротстве было направлено в суд ООО «Ростовская управляющая компания». Кроме того, суд запретил ФНС России проводить госрегистрацию реорганизации ФК в любых формах, кроме преобразования.

В ходатайстве Ростовская управляющая компания ссылается на то, что согласно полученной выписки из ЕГРЮЛ ФК находится в процессе реорганизации в форме выделения, о чем 11 мая 2017 года уполномоченным органом внесена соответствующая запись.

Краевой арбитраж в марте 2017 года удовлетворил заявление ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» о взыскании с ФК «Кубань» 50,5 млн рублей долга по спонсорскому контакту.