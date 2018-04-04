В качестве приглашенного эксперта на конференции выступила Мария Розбицкая, руководитель управления международных отношений АТБ.

Спикер рассказала гостям о перспективах развития сотрудничества между региональными банками России и Китая. Отметила их экономические предпосылки: восстановление роста экономики России, стабилизацию курса российского рубля, либерализацию юаня и вхождение его в корзину SDR, оздоровление российской банковской системы. Кроме этого - активное развитие деловых отношений между крупнейшими китайскими и российскими компаниями, создание советов и ассоциаций, рост интереса российского бизнеса к импорту из Китая.

АТБ является традиционным партнером конференции, так как развитие отношений с КНР - одно из важнейших направлений деятельности банка. С 2015 АТБ является одним из активных членов Российско-Китайского Финансового Совета, образованного совместно Сбербанком и Банком Харбина. В мае 2017 года АТБ стал первым российским участником Азиатской Ассоциации Финансового Сотрудничества (Asian Financial Cooperation Association).

Комментирует Мария Розбицкая, руководитель управления международных отношений АТБ: «АТБ является маркетмейкером на российском финансовом рынке по операциям с наличной валютой. В области торгового финансирования наши китайские партнеры профинансировали как экспорт из России в Китай, так и импорт из Китая в Россию. С начала 2017 года было профинансировано внешнеторговых сделок клиентов банка на сумму свыше 140 млн юаней, в то время как в 2016 году - 81 млн юаней. В общем текущем портфеле АТБ доля профинансированных сделок с китайскими компаниями превысила 60% и продолжает расти. Кроме того, мы видим для себя крайне перспективным возможность поставки нашим китайским банкам-партнерам как слитков из драгоценных металлов и совершение торговых операций по обезличенным счетам, так и монет из драгоценных металлов для реализации на китайском рынке. Сотрудничество АТБ с финансовыми институтами Китая, и, прежде всего, с региональными банками, продолжает укрепляться, чему мы очень рады».