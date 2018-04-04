Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) сообщил об изменении режима работы своих офисов в связи с обновлением программного обеспечения 7 и 8 апреля 2018 года, следует из релиза на сайте кредитной организации.



«7 апреля банком будет ограничен перечень услуг, доступны следующие операции: вклады в рублях РФ; переводы без открытия счета, в том числе по сторонним системам «UNISTREAM», «WESTERN UNION», «Золотая корона» в рублях РФ; операции с банковскими картами, кроме операций с использованием POS-терминала; операции по погашению/выдаче кредитов. 8 апреля — нерабочий день», — отмечается в сообщении.

Срок оплаты кредитов , дата погашения которых попадает на 7—8 апреля, переносится на 9 апреля без применения штрафных санкций.

Все офисы АТБ с 9 апреля 2018-го будут работать в обычном режиме, добавили в пресс-службе.