Арбитражный суд Татарстана удовлетворил требования АСВ по признанию двух сделок к вкладчикам Татафондбанка на общую сумму 487,4 млн рублей недействительными.

АС РТ признал 11 банковских операций по перечислению 2,9 млн рублей со счетов АО банк «Советский», открытых в Татфондбанке, недействительными и взыскал проценты за пользование средствами в размере 7,25%, сообщает TatCenter .

Также суд признал недействительными сделки ООО «Дрожжановский элеватор» на сумму 485,5 млн рублей.