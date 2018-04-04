Центральный банк России с 4 апреля установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 57,53 рубля, что выше предыдущего дня на 25,25 копеек. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на значении 70,92 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс повысился на 31,69 копеек.

В среду Минфин России проведет первый аукцион по размещению ОФЗ с индексируемым номиналом и датой погашения 2 февраля 2028 года в объеме 20,036 млрд рублей по номинальной стоимости (20 000 000 штук). Если нефть не дешевеет, то курс рубля положительно отзывается на результаты аукционов Минфина РФ, сообщает Владислав Антонов, аналитик Альпари.

«В среду, 4 апреля, на торгах в Азии баррель Brent подешевел на 0,41%, до 67,85 доллара. Техническая картина указывает на снижение котировок до 66,50 доллара. В связи с этим я продолжаю рассматривать ослабление рубля к американской валюте до 57,90 рубля за доллар США, а к европейской валюте – до 71,13 рубля за евро. Пара доллар/рубль находится в боковом тренде с 19 марта, на сегодня его границы сузились до 57,09-57,80 рубля. При дальнейшем падении цен на нефть возможен тест верхней границы диапазона», - поясняет эксперт.

«На валютной секции Московской биржи мы не ожидаем существенной динамики рубля по отношению к основным мировым валютам в начале торгов. Отступление нефти марки Brent ниже 68 долларов окажет давление на российскую валюту, однако в начале дня маловероятно, что доллару удастся уйти существенно выше 57,6 рубля. При этом в дальнейшем ситуация может кардинально измениться. Так, восстановление цен на нефть в преддверии публикации данных Минэнерго США по запасам может позволить «медведям» перехватить инициативу, в результате чего американская валюта скомпенсирует утренний рост и уйдет на отрицательную территорию. В последние часы основной сессии, как и в рамках «вечерки», динамику рубля определит статистика по запасам углеводородов в Штатах и реакция на нее рынка энергоносителей», - комментирует Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс».

По словам аналитик Алор Брокер Алексея Антонова, пока российская валюта имеет больше шансов уйти ближе к 56,5 рубля за доллар, нежели пробить вверх отметку 58. Сегодня с утра поддержку рублю будет оказывать традиционный аукцион Минфина по размещению ОФЗ. Но если статистика по нефти не преподнесет сюрпризов, сильных движений по рублю в течение среды не ожидается.

«Цена на нефть по марке Brent вновь ниже 68 долларов за баррель, хотя Американский институт нефти (API) показал, что запасы нефти в США за неделю к 30 марта сократились на 3,28 млн баррелей, несмотря на то, что аналитики ждали роста. На этом фоне пара USD/RUB сможет проторговаться в районе 57-57,09-58,05 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 70,05-71,27 рубля», - прогнозирует Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club.