Китайский e-commerce гигант Alibaba Group подала иск против основателей криптовалюты Alibabacoin, утверждая, что проект нарушает права на товарный знак. В иске запрашивается судебный запрет против Alibabacoin Foundation и возмещение ущерба.

Как говорится в обращении адвокатов Alibaba Group, вместо того, чтобы создавать независимую ценность в своем бренде, а также предлагаемые ими продукты и услуги, ответчики принимают участие в преднамеренной и согласованной кампании, которая заставит общественность ошибочно полагать, что Alibaba является источником их продуктов и услуг, что такие продукты и услуги одобряются, спонсируются или иным образом связаны с Alibaba.

Как напоминает Anycoin , в пресс-релизе от 26 марта Alibabacoin опроверг утверждение о том, что он имеет отношения с Alibaba, заявив, что участники проекта «не имеют партнерства, соглашения или какого-либо контракта с Alibaba.Com».