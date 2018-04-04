«АК БАРС» Банк продолжает уверенное поступательное развитие по реализации выбранной стратегии банка. Как результат по итогам 2017 года мы наблюдаем улучшение ключевых показателей. Впереди нас всех ждет интересное время глубинной трансформации банковской системы, в том числе благодаря развитию финансовых технологий. Мы будем продолжать двигаться в этом направлении, делая банковские и небанковские сервисы для наших клиентов удобнее, быстрее и доступнее», — председатель правления ПАО «АК БАРС» БАНК Зуфар Гараев.

По итогам 2017 года Группа Банка «АК БАРС» получила чистую прибыль в размере 7,3 млрд рублей, что превысило показатель 2016 года на 43,5%. Рост чистой прибыли произошел благодаря увеличению чистых процентных доходов, чистых комиссионных доходов, а также финансовым результатам по операциям с ценными бумагами.

На конец отчетного периода активы Группы уменьшились на 4,3%, составив 386,2 млрд рублей.

Размер собственных средств вырос на 30,9% и составил 58,6 млрд рублей на конец 2017 года. Общий капитал Группы на конец года составил 70,4 млрд рублей при коэффициенте достаточности капитала 16,5% против 14,0% годом ранее.

На конец 2017 года чистая процентная маржа составила 3,3% — прирост за год равен 0,8 п.п. Улучшение качества кредитного портфеля позволило сократить отчисления в резервы на 64%.

По итогам 2017 года рентабельность капитала показывает положительную динамику составив 14,1% против 12,6% в 2016 г. Показатель рентабельности активов вырос до 1,9% против 1,2% в 2016 году.

По итогам 2017 года кредитный портфель Группы (до вычета резервов) уменьшился на 20,4%, составив 188 млрд рублей. Портфель кредитов юридическим лицам (до резервов) уменьшился на 28,4% и составил 118,1 млрд рублей, портфель розничных кредитов незначительно сократился на 2%, до 69,9 млрд рублей. Чистый совокупный кредитный портфель за год снизился на 17,8% составив 174,5 млрд рублей на конец отчетного периода.

Расходы на создание резервов сократились в 2,8 раза до 6,9 млрд рублей. Сокращение расходов произошло за счет улучшения качества кредитного портфеля и досрочного погашения некоторых кредитов. Доля обесцененных кредитов в 2017 году сократилась и составила 11,7% вместо 16,1% в 2016 году.

Сумма кредитов связанным сторонам на конец года уменьшилась вдвое с 27,3 млрд рублей на конец 2016 года до 13,5 млрд рублей на конец 2017 года.

Вложения в инвестиционную собственность Группы сократилась с 13,5 млрд рублей до 7,0 млрд рублей.

Вместе с тем, Группа увеличила в 1,5 раза до 103,9 млрд рублей вложения в ценные бумаги, отражаемые по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков. В том числе вложения в долговые ценные бумаги практически удвоились до 54 млрд рублей на конец года, при этом доля вложений в ценные бумаги с инвестиционным рейтингом превысила 78% по сравнению с 57% в 2016 году.

Средства клиентов составили 290,8 млрд рублей, что на 9,8% больше, чем на начало года. Рост произошел за счет увеличения средств юридических лиц на 14,5% до 181,0 млрд рублей и увеличения средства физических лиц на 2,7% до 109,7 млрд рублей.

В структуре пассивов доля средств клиентов к концу 2017 года составила 88,7% против 73,9% на начало года.

На фоне опережающего сокращения процентных расходов (на 32,9%) чистые процентные доходы (до резервов) увеличились на 27,4% составив 9,3 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы возросли на 17,1% и составили 2,7 млрд рублей.

В свою очередь, рост операционных расходов на 30% до 10,7 млрд рублей в основном произошел за счет увеличения расходов на рекламу и маркетинговые услуги, развития IT технологий, модернизацию офисов Банка, а также за счет увеличения расходов на содержание персонала.