Первомайский районный суд Ижевска рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, совершившего разбойное нападение на отделение банка. Он признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 162 Уголовного кодекса РФ («Разбой»), сообщается на сайте МВД.

Установлено, что в июле 2017 года подсудимый, находясь в отделении банка, подошел к сотруднице операционного зала и, угрожая пневматическим пистолетом и макетом гранаты, потребовал выдать ему денежные средства в размере 2 млн рублей и 10 тыс. долларов США. Сотрудница банка нажала тревожную кнопку и направилась в сторону кассы, чтобы своими действиями успокоить грабителя. Заметив, что началась эвакуация посетителей, злоумышленник взял одного из них в заложники.

Прибывшие на место преступления сотрудники Росгвардии и МВД по Удмуртской Республике задержали налетчика.



Суд дал фигуранту восемь лет и два месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. С учетом неоплаченного штрафа по предыдущему приговору к назначенному наказанию присоединен штраф в 480 тыс. рублей, указано в релизе правоохранителей.