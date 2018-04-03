Интернет-гигант Google объявил о вводе запрета на добавление в Chrome Web Store новых расширений для майнинга криптовалют, а спустя некоторое время удалит все существующие подобные продукты. Блокчейн-расширения, которые не предполагают майнинг криптовалют, под запрет не попали.

По словам представителей компании, 90% расширений с майнинговыми скриптами не удовлетворяли двум требованиям: майнинг должен быть основной задачей скрипта, а пользователей должны адекватно предупреждать о его работе. Речь идет о том, что через такие расширения злоумышленники похищали данные клиентов и использовали их компьютерные ресурсы для скрытого майнинга.

Некоторые из этих расширений обнаруживаются и удаляются практически сразу, однако другие все же проникают в магазин и их приходится удалять позже, сообщает ForkLog . Таким образом, пользователи Chrome могут получать преимущества расширений, не подвергая себя скрытым рискам.