Общая выручка ПАО «Московская городская телефонная сеть» (МГТС) по РСБУ в 2017 году снизилась на 1,4%, составив 38,9 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Снижение показателя в МГТС объясняют стагнацией рынка.



Согласно отчетности, выручка от предоставления услуг связи населению превысила 18 млрд рублей, в первую очередь за счет продвижения широкополосного доступа (ШПД) в Интернет и ТВ.

Доходы от предоставления ШПД за год увеличились почти на 14% — до 4,3 млрд (при этом рынок в целом, по данным аналитиков «ТМТ-консалтинг», вырос за год на 1%). Общая выручка в сегменте платного ТВ впервые превысила 1 млрд рублей, увеличившись на 27% по сравнению с 2016 годом. Доходы от предоставления услуг мобильной связи по виртуальной модели (на сети МТС) за год удвоились, достигнув 0,73 млрд рублей.

Всего по итогам 2017 года на цифровые сервисы пришлось более 35% доходов компании на массовом рынке, что является лучшим показателем за все время.

Чистая прибыль выросла на 33% — до 16,1 млрд рублей.

