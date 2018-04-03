С сегодняшнего дня криптовалютные биржи Австралии должны следовать новым правилам, направленным на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF).

Теперь криптобиржи должны соответствовать новым критериям, которые включают в себя: регистрацию в агентстве, принятие и выполнение программы AML/CTF, верификацию пользователей, а также предоставление отчетов обо всех подозрительных действиях на бирже и транзакциях с использованием валюты в размере 10 000 австралийских долларов (7 700 долларов США) и более.

При этом, данные должны хранится биржей в течение семи лет, сообщает Altcoin .

Против незарегистрированных криптовалютных бирж вводятся штрафы и уголовная ответственность за незаконную деятельность.

Сенат Австралии одобрил законопроект об обязательном лицензировании криптовалютных бирж в начале декабря 2017 года. Австралийскому отчетно-аналитическому центру транзакций предоставляется полный контроль над криптобиржами.

Также, с 2018 года австралийцам больше не придется платить налог на товары и услуги (GST, аналог НДС) при покупке и продаже криптовалют – правительство одобрило законопроект, который решает проблему «двойного налогообложения» в стране. Согласно ему, с 1 июля 2018 года криптовалюты будут классифицироваться при расчете GST аналогично иностранным валютам.