Центральный банк Тайваня рассматривает новые правила регулирования криптовалютного рынка. Ведомство усиливает контроль за колебаниями цен первой криптовалюты и уже опубликовало предупреждение о высоких финансовых рисках для инвесторов.

По словам главы Центрального банка Янга Чинг-Лона, организация усилила борьбу с отмыванием денег в стране, сообщает РБК .

Представитель правительства отметил, что Министерство юстиции должно контролировать рынок согласно действующим правилам по борьбе с отмыванием денег. Новые предложения будут рассмотрены в ближайшее время.