Антивирусная компания Trend Micro обнаружила новый вирус под названием HiddenMiner, который использует мощности инфицированных Android-смартфонов для добычи криптовалюты Monero.

Вирус маскируется под приложение для обновления Google Play и заставляет пользователей активировать его в качестве администратора устройства. После этого HiddenMiner начнет добывать Monero в фоновом режиме, а при попытке изменить полномочия приложения, оно может блокировать смартфон, сообщает ForkLog .

В коде программы HiddenMiner отсутствует переключатель, контроллер или оптимизатор, поэтому майнер добывает Monero до тех пор, пока ресурсы устройства не будут полностью исчерпаны, поясняют специалисты Trend Micro.

Больше всего пострадавших от него пользователей проживают в Китае и Индии. В Trend Micro отмечают, что избавиться от майнера можно, перезагрузившись в безопасном режиме и удалив учетную запись администратора и само приложение.