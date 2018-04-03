Минпромторг надеется, что система tax free к концу года будет работать по всей России, сообщил заместитель главы министерства Виктор Евтухов.



«Надеюсь, что к концу года эта система развернется по всей России», — сказал Евтухов во время пресс-конференции, посвященной запуску в России системы tax free, передает РИА Новости.

Он также отметил, что система заработает в городах, в которых пройдет чемпионат мира по футболу, ближе к началу чемпионата.

Ранее во вторник Евтухов заявил, что система в экспериментальном режиме начнет работать с 10 апреля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Красногорске.

Закон о введении tax free вступил в силу c 1 января. Вернуть себе НДС с товаров, купленных в России, смогут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога и оформить документ (чек) на них.