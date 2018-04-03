В 2019 году в России будет запущена система быстрых платежей. Об этом рассказала директор департамента банковских технологий Центробанка Алиса Мельникова на съезде Ассоциации российских банков (АРБ).



Платформа быстрых платежей позволит провести платеж по QR-коду, мобильному телефону и аккаунту в соцсетях. «Речь идет о небольших, но очень быстрых платежах», — пояснила Мельникова.

На первом этапе речь будет идти о переводах между физическими лицами, в дальнейшем возможны переводы между юридическими лицами, а также оплата товаров.