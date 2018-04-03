С 19 марта 2018 года в банке «Открытие» стартовала акция «Попади в десятку», в рамках которой новым клиентам предоставляется возможность получить кредитные продукты на рефинансирование обязательств в других банках на более выгодных условиях. Акция действует для кредитов размером от 10 млн рублей, процентная ставка – 10,5% годовых.

Сроки предоставления кредита определяются в зависимости от цели первоначально полученного кредита:

36 месяцев – на цели пополнения оборотных средств;

60 месяцев – на инвестиционные цели.

Для клиентов предусмотрена возможность получения кредита в том числе и на смешанные цели – для рефинансирования кредита и дополнительного финансирования для развития бизнеса.

Также возможно предоставление кредита с залоговым обеспечением товаров в обороте. Максимальный размер такого обеспечения может быть в пределах 15 млн руб и не более 30% от общей суммы кредита.