Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 2 апреля повысил ставки по вкладам, которые можно оформить дистанционно – через интернет-банк и мобильное приложение.

По данным УБРиР, клиенты банка стремятся управлять своими финансами дистанционно: за полтора года количество активных клиентов интернет-банка и мобильного приложения возросло на 30%. При этом растет и количество онлайн-операций на одного пользователя: если в конце года на одного клиента приходилось 2,5 операции, то уже сейчас – 3,2. Одна из наиболее востребованных услуг у клиентов – это оформление онлайн-вкладов. Их было открыто более 10 тысяч за первый квартал 2018 года, что на 10 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Все онлайн-вклады УБРиР можно оформить на сумму от 1000 рублей. Проценты начисляются каждые 30 дней.

Денис Тур, управляющий директор центра организации продаж и развития электронного бизнеса УБРиР:

Люди понимают, что им для того, чтобы начать копить, не нужно ходить в офис банка, достаточно зайти в интернет-банк и за несколько минут оформить подходящий вклад. Кроме того, деньги остаются под рукой 24 часа, ими легко управлять. Кроме того сами банки активно стимулируют клиентов пользоваться интернет-банкингом, предлагая в этом канале продукты с более привлекательными условиями, чем в офисах. Так и мы дали клиентам возможность открывать онлайн-вклады с максимально возможными ставками, действующими в УБРиР.