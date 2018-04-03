Цифровые финансовые компании, такие как Amazon, Alipay и Alibaba, становятся полноценными конкурентами для традиционных банков, сообщила Ольга Скоробогатова.

По ее словам, такие компании за короткое время заняли огромный кусок рынка финансовых услуг.

«Банки должны, с одной стороны, снижать свои затраты, а с другой, конкурировать с ведущими компаниями — не банками, которые быстрее и качественнее них работают на финансовом рынке, особенно в рознице. Это общепризнанный факт. Иначе мы будем иметь рынок, который будет состоять из банков, которые будут специализироваться на банковских услугах и огромного количества финтех-компаний, которые предоставляют розничное финансовое обслуживание», - цитирует Скоробогатову RNS .