Глава Банка России Эльвира Набиуллина не присутствовала на заседании Ассоциации российских банков во вторник, несмотря на то, что была заявлена в программе.

Президент АРБ Гарегин Тосунян отметил, что не имеет смысл оперировать слухами. «Были коллеги Эльвиры Сахипзадовны, которые как раз отвечают за тему: Ольга Николаевна (Скоробогатова), которая отвечает за «цифру», и Ольга Васильевна (Полякова), она отвечает за надзор. И эти две темы отразили в докладе и выставили на обсуждение, поэтому помимо каких-то чисто технических накладок, которые могли быть, очевидно, что нам эти коллеги были сегодня важны для комментариев», — пояснил Тосунян.



«Мы работаем с ЦБ со всем спектром руководителей. Не надо никакими слухами питаться, потому что в декабре, например, представители Всероссийского банковского совета — это наша вторая палата — встречались с Эльвирой Сахипзадовной, и многие вопросы, которые ей непосредственно подготовили, адресовали», — подчеркнул он.

