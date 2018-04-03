Тестирование проводилось с целью поддержки совместимости системы с Windows Server 2016 (x64) и Oracle Linux 7 (x64).

Также тестировалась работа системы на Oracle Database 12.2 в вариантах: Standard Edition и Enterprise Edition.

Результаты тестирования показали, что система 3CARD полностью совместима с вышеуказанными платформами и обеспечивает безотказную работу всех компонент комплекса.

Состав комплекса 3CARD:

3CARD-R –комплекс по обслуживанию физических лиц, включая банковские карты (выпуск и расчеты).

3CARD-F - авторизационный процессинговый центр (Visa, MasterCard, МИР, Процессинговые центры первого уровня).

Источник: ПСИТ-Сервис