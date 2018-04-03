Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призывают Роскомнадзор воздержаться от блокирования мессенджера Telegram, а ФСБ РФ изыскать иные способы законного доступа к переписке индивидуальных пользователей, угрожающих национальной безопасности, исключающие неограниченный и произвольный доступ к переписке всех пользователей этого и других мессенджеров.

Такое обращение опубликовал член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Верховский. Под заявлением подписались Андрей Бабушкин, Наталья Евдокимова, Иван Засурский, Ирина Хакамада и другие.

Авторы письма отметили, что «защита безопасности может и должна вестись через конструктивный диалог с владельцами мессенджеров», а также путем проведения оперативных мероприятий в отношении пользователей, подозреваемых в нарушении законов.

Сквозное шифрование «может быть использовано и в преступных целях», допускают члены Совета, при этом отмечая, что такая технология «является новым достижением в защите приватности от разнообразных незаконных посягательств, и от этого достижения не следует отказываться».

«При этом, Совет уже реагировал на ситуацию в конце прошлого года, когда впервые возник риск блокировки Telegram. Надо отметить, что мессенджер ведет активную политику удаления любого незаконного контента. Новые технологические вызовы, с которыми правоохранительные органы сталкиваются на протяжении всей своей истории, не должны быть основанием для отказа миллионам людей в пользовании уже привычными им правами, в том числе правом на приватность», - комментируют авторы заявления.