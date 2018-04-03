Исследователи «2Б Диалог» опросили 1,5 тыс. предпринимателей в Москве и Санкт-Петербурге. Большую часть выборки (74%) составили предприятия сферы услуг.

Самыми доходными видами бизнеса в Москве в прошлом году оказались продуктовые магазины, турфирмы и аптеки. Меньше всего прибыли приносили в 2017 году в столице кафе, магазины одежды и обуви и рестораны.

Нижняя граница окупаемости малого бизнеса по итогам года составляла в Москве 0,9 года против 2,1 в 2015-м и 2,4 в 2016 году. А доходность инвестиций в 2017 году была в диапазоне 0,2–2,4 рубля на каждый рубль выручки, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование.

Аналитики назвали слабую покупательную способность населения главным тормозом для непроизводственного сектора малого бизнеса. Также предпринимательству мешает развиваться отсутствие малых инвестиций, сказано в исследовании. В 2018 году ожидаемыми драйверами роста для малых предприятий являются программа реновации в Москве и ЧМ-2018.