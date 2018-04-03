На Курском вокзале открылся обменник «Сберкоин», где покупают и продают биткоины. По словам работников, он действует уже несколько недель, но внимание на него обратили только сейчас. Вывеска обменного пункта расположена между пекарней с хачапури и курицей гриль и табачным ларьком.

В «Сберкоине» доступны только две операции — покупка и продажа биткоинов. Комиссия сервиса составляет 1% от суммы операции, которая должна быть больше 3 тыс. рублей. Обмен возможен только за наличные.

Воспользоваться «Сберкоином» можно только лично: сервис не приемлет анонимности, аргументируя это заботой о безопасности клиента.

По словам менеджера обменника, для осуществления операции с криптовалютой достаточно предъявить паспорт или права. На документы заключат договор и выдадут карту — пластик с «открытым ключом» (де-факто адресом кошелька). В конверте будет и «закрытый ключ», известный только клиенту и «Сберкоину».

За все время работы обменника в нем была совершена только одна операция.