Японская брокерская компания Monex подтвердила информацию о том, что рассматривает возможность приобретения криптовалютной биржи Coincheck. При этом в Monex еще не приняли окончательного решения о сделке и ее цене.

Как сообщает Asian Review , ссылаясь на источники, покупка может обойтись компании Monex в несколько миллиардов йен. Брокерская компания планирует установить новую управленческую команду и проводить сделки криптовалюты под собственным контролем.

Сделка может быть объявлена уже на этой неделе, сообщили источники.