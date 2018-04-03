На фоне новостей акции онлайн-брокера взлетели на 23%.
Японская брокерская компания Monex подтвердила информацию о том, что рассматривает возможность приобретения криптовалютной биржи Coincheck. При этом в Monex еще не приняли окончательного решения о сделке и ее цене.
Как сообщает Asian Review, ссылаясь на источники, покупка может обойтись компании Monex в несколько миллиардов йен. Брокерская компания планирует установить новую управленческую команду и проводить сделки криптовалюты под собственным контролем.
Сделка может быть объявлена уже на этой неделе, сообщили источники.
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