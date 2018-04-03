По итогам четырех аукционов седьмой выпуск КОБР размещен в объеме 500 млрд рублей.
Спрос на очередном аукционе по доразмещению седьмого выпуска купонных облигаций Банка России превысил 81,9 млрд рублей по номиналу. Объем размещения бумаг был ограничен объемом предложения на аукционе и составил 71,3 млрд рублей по номиналу, свидетельствуют данные Банка России.
Таким образом, по итогам четвертого по счету аукциона седьмой выпуск КОБР (№ 4-07-22BR1-8 с погашением 13 июня 2018 года) размещен в полном объеме — 500 млрд рублей. Объем размещения на первом аукционе, состоявшемся 13 марта, составил около 134,4 млрд рублей, объем доразмещения 20 марта — 282,3 млрд, 27 марта — 12 млрд.
Облигации Банка России размещаются и обращаются среди российских кредитных организаций. Этот инструмент был запущен регулятором для абсорбирования избытка банковской ликвидности в условиях ее структурного профицита.
В общей сложности размещались семь выпусков КОБР, первые четыре на сегодняшний день погашены. Первый выпуск КОБР был сразу размещен в полном объеме — 150 млрд рублей при спросе порядка 173,5 млрд по номиналу. Спрос на облигации второго и третьего выпусков номинальной стоимостью по 500 млрд рублей (и, соответственно, объем размещения) оказался более чем вдвое меньше предложения: 226,1 млрд и 247,4 млрд соответственно. Четвертый, пятый и шестой выпуски, хоть и не с первого раза, размещены в полном объеме: 200 млрд, 300 млрд и 400 млрд рублей соответственно.
Кроме того, на 17 апреля запланировано начало размещения восьмого выпуска КОБР общим номинальным объемом 700 млрд рублей.
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