Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приостановила первичное предложение монет (ICO) криптовалютного проекта Centra Tech. По мнению финрегулятора, основатели компании Сораб Шарма и Роберт Фаркас привлекли 32 млн долларов, предлагая инвесторам незарегистрированные ценные бумаги. При этом вкладчиков обманывали, обещая направить средства на разработку дебетовых криптовалютных карт в сотрудничестве с платежными системами Visa и Mastercard.

Кроме того, по версии Комиссии, Шарма и Фаркас занимались созданием и распространением «ложных рекламных материалов, в том числе информации о фиктивных должностных лицах». Организаторы Centra привлекали знаменитостей для рекламы — боксер Флойд Мейвезер продвигал ICO в своем инстаграм-аккаунте, однако все посты уже удалены, сообщает РБК .

Как пишет журналист New York Times Натаниэл Поппер, повестку в Centra получили еще 9 февраля.

«К 30 марту все банковские счета компании были опустошены, а все сотрудники — уволены. Один из сооснователей купил билеты на 1 апреля, чтобы покинуть США, однако был арестован перед вылетом», - поясняет журналист.

SEC намеревается взыскать с Шарма и Фаркаса все собранные ими 32 млн долларов, а также штрафы и проценты и запретить им в дальнейшем за­ни­мать любые ру­ко­во­дя­щие долж­но­сти и участ­во­вать в рас­про­стра­не­нии цен­ных бумаг.

В ответ на эти новости курс Centra просел на 58,85% и составляет 0,126368 долларов за токен.